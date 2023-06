Após mais de 20 anos, Cade autoriza a compra da Garoto pela Nestlé

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável por controlar atos de concentração no mercado brasileiro, autorizou nesta quinta-feira (7), com restrições, a compra da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil.

A compra havia ocorrido em 2002, mas passava por um extenso processo jurídico após a Cade ter vetado a negociação dois anos depois, em 2004. A Nestlé então recorreu da decisão em 2005 e conseguiu o direito de manter a operação, porém, uma outra decisão determinou que o Cade julgasse novamente o processo.

Alexandre Cordeiro, presidente do Cade, disse em nota do órgão que a negociação foi autorizada mediante medidas que atendem aos interesses do consumidor.

“Considerando o histórico de mais de 20 anos desse caso e a existência de um novo marco legal do antitruste no país, a negociação entre Cade e Nestlé resultou em um acordo com medidas que se mostram proporcionais e suficientes para mitigar impactos concorrenciais no cenário atual e garantir os interesses dos consumidores", explicou Cordeiro.

