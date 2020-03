O Senado Federal votará na próxima segunda-feira (30) o pagame https://www.jd1noticias.com/economia/saiba-quem-pode-obter-auxilio-de-r-600-do-governo-federal/73986/ nto do auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600, destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa.



A sessão está prevista para ocorrer às 16h, algumas horas depois da discussão de outras votações prioritárias da semana.



O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), confirmou a votação para o início da próxima semana em postagem no Twitter.

Diante da importância e necessidade do repasse de R$ 600 a R$ 1.200, por 3 meses, aos trabalhadores autônomos, o @SenadoFederal cumprirá o seu papel em nome do povo brasileiro e votará o projeto na próxima segunda-feira (30), por meio da votação a distância. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) March 27, 2020



Após ser diagnosticado com o novo coronavírus, Alcolumbre está se recuperando, enquanto isso as sessões remotas na Casa vem sendo presididas pelo vice-presidente Senador Antonio Anastasia (PSD-MG).



O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues (DEM-RR), e o líder da minoria, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se manifestaram favoráveis à votação e sua aprovação. Além deles, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e os senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) e Esperidião Amin (PP-SC) também se manifestaram favoráveis.



O auxílio foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem (26), sendo voltado aos trabalhadores informais (sem carteira assinada), às pessoas sem assistência social e à população que desistiu de procurar emprego.

Leia mais sobre a proposta e quem tem direito ao auxílio neste link.











Deixe seu Comentário

Leia Também