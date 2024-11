Banco Central alerta para vazamento de dados de chaves PIX da Caixa

O Banco Central (BC) informou, no início da noite dessa sexta-feira (8), que houve um vazamento de dados pessoais vinculados a chaves PIX da Caixa Econômica Federal, ocorrido devido a falhas em sistemas da instituição.

Segundo a plataforma do BC, que registra esse tipo de incidente, o vazamento ocorreu entre os dias 24 e 25 de setembro, com o potencial vazamento de dados vinculados a 644 chaves Pix, como nome do usuário, CPF, data da abertura da conta e data de criação da chave Pix.

Apesar disso, a autarquia informou que outros dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações, saldos financeiros em contas transacionais ou informações sob sigilo bancário não foram afetados pelo vazamento.

"As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", informou o BC.

O BC informou que a notificação às pessoas que tiveram seus dados cadastrais expostos ocorre exclusivamente pelo aplicativo ou internet banking da Caixa, além de reforçar que nenhum contato ocorrerá por meio de mensagens, ligações, SMS ou email.

As ações necessárias para investigar a situação e aplicar as sanções previstas na legislação já foram adotadas pelo BC.

