Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Berinjela, manga e abobrinha têm seus preços reduzidos na Ceasa-MS

Por outro lado, mamão e maracujá sofreram aumento de mais de 10%

01 dezembro 2025 - 15h11Luiz Vinicius
Manga foi uma das frutas que ficaram baratasManga foi uma das frutas que ficaram baratas   (Divulgação/Ceasa-MS)
Dr Canela

A semana na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) começa com destaque para a queda nos preços da manga Tommy e da abobrinha verde, que recuaram 11,11%, segundo a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento). A berinjela também segue em baixa pelo segundo período consecutivo, desta vez com redução de 16,67%.

No movimento contrário, o mamão Formosa e o maracujá azedo lideraram as altas, com aumentos de cerca de 10%, impulsionados pela baixa oferta dessas frutas no início de dezembro.

Entre os produtos que ficaram mais baratos estão a abobrinha verde, cujo preço da caixa de 20 quilos produzida em Mato Grosso do Sul caiu de R$ 90 para R$ 80, puxada pelo aumento da oferta. O mesmo ocorreu com a manga Tommy, vendida em caixas de 6 quilos provenientes da Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo, que passou de R$ 45 para R$ 40.

A berinjela em caixas de 12 quilos de MS e SP recuou de R$ 30 para R$ 25, também por conta da maior disponibilidade. A melancia teve leve redução, de R$ 2,20 para R$ 2,10 o quilo, reflexo do equilíbrio entre oferta e demanda. Já a uva Niágara, em caixas de 5 quilos oriundas de várias regiões produtoras, baixou de R$ 70 para R$ 65.

No grupo dos produtos em alta, a banana doce (saco de 20 quilos de SP) subiu de R$ 75 para R$ 80 devido ao período de entressafra. A batata inglesa, em sacos de 50 quilos provenientes de diferentes estados, passou de R$ 120 para R$ 130, também por causa da oferta limitada.

A maçã nacional, em caixas de 18 quilos de RS e SC, subiu de R$ 170 para R$ 175. Já o mamão Formosa em caixas de 18 quilos aumentou de R$ 100 para R$ 110, e o maracujá azedo, em caixas de 10 a 11 quilos, registrou a mesma variação, ambos pressionados pela baixa oferta neste início de mês.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Todo o material técnico da pesquisa estará disponível aos lojistas para apoiar o planejamento do período natalino.
Economia
Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões
Evento acontece no Rio de Janeiro
Economia
Rio sedia 1ª Cúpula Popular do Brics para debater Sul Global
Festas de fim de ano prometem movimentar R$ 824 milhões no comércio de MS
Economia
Festas de fim de ano prometem movimentar R$ 824 milhões no comércio de MS
Cartão do programa Pé-de-Meia
Economia
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 9ª parcela
Comércio liderou as estatísticas de empregos formais
Economia
MS mantém saldo positivo de geração de empregos e acumulado passa dos 16 mil
Lula durante pronunciamento na televisão
Economia
Lula diz que isenção do Imposto de Renda injeta R$ 28 bilhões na economia
Foto: Jovempan
Economia
Confiança do comércio reage na Black Friday, mas segue abaixo de 100 pontos
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
Economia
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria
Economia
Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Economia
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá