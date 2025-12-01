Berinjela, manga e abobrinha têm seus preços reduzidos na Ceasa-MS

A semana na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) começa com destaque para a queda nos preços da manga Tommy e da abobrinha verde, que recuaram 11,11%, segundo a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento). A berinjela também segue em baixa pelo segundo período consecutivo, desta vez com redução de 16,67%.

No movimento contrário, o mamão Formosa e o maracujá azedo lideraram as altas, com aumentos de cerca de 10%, impulsionados pela baixa oferta dessas frutas no início de dezembro.

Entre os produtos que ficaram mais baratos estão a abobrinha verde, cujo preço da caixa de 20 quilos produzida em Mato Grosso do Sul caiu de R$ 90 para R$ 80, puxada pelo aumento da oferta. O mesmo ocorreu com a manga Tommy, vendida em caixas de 6 quilos provenientes da Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo, que passou de R$ 45 para R$ 40.

A berinjela em caixas de 12 quilos de MS e SP recuou de R$ 30 para R$ 25, também por conta da maior disponibilidade. A melancia teve leve redução, de R$ 2,20 para R$ 2,10 o quilo, reflexo do equilíbrio entre oferta e demanda. Já a uva Niágara, em caixas de 5 quilos oriundas de várias regiões produtoras, baixou de R$ 70 para R$ 65.

No grupo dos produtos em alta, a banana doce (saco de 20 quilos de SP) subiu de R$ 75 para R$ 80 devido ao período de entressafra. A batata inglesa, em sacos de 50 quilos provenientes de diferentes estados, passou de R$ 120 para R$ 130, também por causa da oferta limitada.

A maçã nacional, em caixas de 18 quilos de RS e SC, subiu de R$ 170 para R$ 175. Já o mamão Formosa em caixas de 18 quilos aumentou de R$ 100 para R$ 110, e o maracujá azedo, em caixas de 10 a 11 quilos, registrou a mesma variação, ambos pressionados pela baixa oferta neste início de mês.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também