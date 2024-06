Brasil criou mais de 130 mil vagas de emprego formal em maio

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que o Brasil criou, no mês de maio, 131.811 vagas de emprego formal em todo país.

O número, no entanto, menor que o registrado em abril deste ano, quando foram registradas 239.201 vagas, e que o registrado em maio do ano passado, quando foram criados 155.704 postos de trabalho.

No total, foram registradas 2.116.326 contratações e 1.984.515 demissões durante o mês.

Durante o mês de maio, o salário médio de admissão foi de R$ 2.132,64, com estabilidade em relação a abril, registrando uma queda de R$ 3,30.

Das 27 unidades da Federação, foi registrado crescimento em 26 delas, com redução apenas no Rio Grande do Sul, que se encontra em situação de calamidade pública decorrente das enchentes.

