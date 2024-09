Brasil teve 235 mil novos postos de trabalho em agosto

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (27), mostraram que, em agosto, o Brasil ampliou para 232.513 o número de postos de trabalho com carteira assinada, número 0,49% maior do que o observado no mês anterior.

Tendo como base os números dos últimos 12 meses, entre setembro de 2023 e agosto de 2024, o saldo de postos de trabalho está positivo, com a criação de 1.790.541 novas vagas. “Com isso, o estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, contabilizou 47.243.764 vínculos, representando uma variação de +0,49% em relação ao mês anterior”, informou a pasta.

O destaque em agosto foi o setor de Serviços, que criou 118.364 postos no mês. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego em exercício, Francisco Macena, ressaltou que “não só os cinco grandes grupos econômicos, mas as 27 unidades federativas apontaram crescimentos importantes”, com Mato Grosso do Sul ficando na 15ª posição entre as unidades federativas com maior crescimento de postos de trabalho formais.

No Estado, houve a criação de 1.975 empregos formais, registrando um saldo positivo para agosto, resultado de 34.376 contratações e 32.401 desligamentos.

Os dados foram divulgados pelo Observatório do Trabalho de MS, e elaborados pela Coordenadoria de Economia da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em parceria com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

