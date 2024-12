Com horário estendido, comércio deve movimentar R$ 189,9 milhões neste fim de ano

Com expetativa de movimentar R$ 189,9 milhões no comércio com as festas de fim de ano, as vendas devem ser 5,5% maior em 2024, se comparado ao mesmo período de 2023 que arrecadou R$ 180 milhões, conforme previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG).

Ainda segundo o levantamento, feito com 210 consumidores, de Campo Grande, entre os dias 4 e 9 de dezembro, o gasto de ticket médio também será maior, saindo de R$ 260 no ano passado para R$ 278,20 este ano, uma variação é de 7%.

As expectativas também são boas para os comerciantes, pois 13% que vão vender mais de 50% em relação ao ano passado. O maior desafio das vendas no Natal é a queda no poder de compra do consumidor para 38% dos lojistas; endividamento do consumidor para 28%; concorrência com o e-commerce para 18%; e engajamento do time para 10%.

Para o presidente da entidade, Adelaido Vila, o horário estendido no comércio é um dos responsáveis em ajudar nesse incremento. “Com o aumento dos horários de funcionamento, teremos uma participação cada vez maior do público que sai as compras para a principal data de presentear, que é o Natal. A expectativa para esse ano é de um crescimento de até 7% nas vendas referente ao ano passado”, destacou.

Dos entrevistados, 68% responderam que pretendem dar presentes; 21% não podem dar presentes (crescimento em 15% frente 2023); 6% não sabem se darão presentes; e 5% não tem o hábito de dar presentes.

Para 42% dos empresários, a expectativa de vendas para o Natal está ótima, para 22% dos a previsão é boa; regular para 10%; ruim para 9%; e 27% não sabem.

A dica é para que o empresário busque ofertas verdadeiras, melhores condições de entrada e entenda qual a melhor forma de divulgação do seu produto.

Horário

Desde segunda-feira (9) até 24 de dezembro, o comércio de Campo Grande funciona até às 22h. Aos domingos, 15 e 22 de dezembro, será das 9h às 18h.

Já os estabelecimentos localizados nos shoppings e as empresas estabelecidas em condomínios comerciais permanecem com os horários normais.

No dia 24 de dezembro e 31 de janeiro, o horário dos empregados se encerra às 16h, com exceção aos shoppings e centros comerciais e hipercenters que nesses dias encerram o expediente às 19h e às 18h, respectivamente

