Confiança do empresário do comércio recua 5,6% em um ano

A última pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande, realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostra que de janeiro de 2024 para janeiro de 2025, o recuo foi de 5,6%, saindo de 111,0 ponros para 104,8.

Na comparação mensal, a queda foi de 3,8% no primeiro mês de 2025 comparado a dezembro de 2024.

“Observamos que o índice médio recuou, mas o movimento foi oposto quando analisamos os recortes por porte das empresas. Entre as menores, com até 50 empregados, a queda verificada no índice foi de 4%, enquanto que entre empresários com mais de 50 empregados estão mais otimistas, com variação positiva de 6,9%”, explica a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Considerando os componentes do ICEC, o indicador de contratação de funcionários teve redução de 8,3%. Novamente, se analisado entre empresas menores, a queda é de 8,6% e entre as com mais funcionários, o indicativo é de um aumento de 6% nas contratações.

