Consumidores dão preferência para pagamento à vista em compras de fim de ano

Um estudo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS aponta a movimentação de R$ 1,27 bilhão no comércio com as festas de fim de ano, os consumidores também já deram a dica para o que será mais atrativo na hora das compras.

O valor inclui R$ 837 milhões relacionados ao Natal sendo R$ 414,8 milhões para presentes e R$ 422,6 milhões para comemorações e R$ 434 milhões no Ano Novo, representando um aumento expressivo em relação ao ano anterior.

A pesquisa ouviu 1.981 pessoas em oito municípios do estado, e para 70,65%, o fator decisivo na hora da compra são os benefícios para o pagamento à vista. Comportamento pode estar atrelado pelo recebimento do 13° salários, que irá beneficiar 44,27% dos consumidores entrevistados.

Outros fatores decisivos mencionados foram o parcelamento com crédito (19,54%) e (11,38%) pelo crediário da loja. Apenas 7,67% optaram pelo benefício do parcelamento sem juros, na hora da compra.

De acordo com o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, as festas de fim de ano são um momento mágico, repleto de oportunidades para o comércio. "Este período é ideal para fidelizar clientes e fortalecer a economia local. Investir em boas experiências presenciais, descontos para pagamentos à vista e estratégias criativas nas redes sociais pode ser a chave para atrair mais consumidores", diz.

