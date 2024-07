Consumidores enfrentam diferença de até R$ 0,70 na gasolina em Campo Grande

Abastecer virou uma grande rotina de pesquisas para os consumidores, tentando achar o posto de combustível mais barato. Prova disso, é que em julho, a gasolina apresentou variação de 12,52% nos preços, uma diferença de R$ 0,70 nos valores.

Quem mostra isso é o levantamento feito pelo Procon-MS, que visitou 15 estabelecimentos entre os dias 22 e 24 de julho.

O litro da gasolina comum no crédito podia ser encontrado por R$ 5,59 em alguns postos, mas em outros, também era visto por R$ 6,29.

O litro do etanol comum nas bombas variou 9,62% no pagamento à vista e 14,79% no crédito, com preços médios entre R$ 3,78 e R$ 3,91, respectivamente.

No caso do diesel S10 comum as variações foram de 7,28% na modalidade crédito, com preço médio de R$ 6,02, enquanto o combustível aditivado chegou a 1,67%, mantendo mesmo valor médio para pagamentos à vista ou no dinheiro.

Consumidores que optaram pelo GNV (Gás Natural Veicular), seja à vista ou no crédito, podem ter percebido que o metro cúbico manteve os preços oscilando entre R$ 4,09 e R$ 4,59.

No comparativo entre os meses de junho e julho, a pesquisa apontou que nos pagamentos à vista ou no débito houve aumento de 7,46% no litro do etanol aditivado, de 4,55% aplicado a gasolina comum e 2,03% no diesel S10 aditivado.

