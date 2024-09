De volta às notas: Bancos apresentam instabilidade nesta quarta-feira

Diversas instituições financeiras brasileiras estão apresentando problemas técnicos nesta quarta-feira (25), com reclamações que vão desde problemas na hora de acessar aplicativo móvel e internet banking até dificuldade na hora de fazer transferências via Pix.

Segundo o Downdetector, que reúne relatos de usuários sobre a situação de vários serviços, grandes bancos como o Nubank, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander estão apresentando instabilidade neste final de tarde.

Além disso, o Banco Central do Brasil, a autoridade monetária brasileira, também está enfrentando instabilidade em seus serviços. Outros serviços monetários, como o PicPay, que é uma carteira digital, também estão enfrentando alguma dificuldade técnica.

De acordo com os dados reunidos pelo site, as reclamações tiveram início por volta das 17h (horário de Mato Grosso do Sul), e seguem aumentando gradativamente.

