De volta às notas: Primeira semana de dezembro começa com instabilidade no PIX

O PIX, o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central (BC), está passando por instabilidade nesta segunda-feira (2), com usuários relatando dificuldade em realizar transferências para outras contas e pagamentos.

Segundo o portal Downdetector, especializado em vigiar a atividade de diversos serviços e sites, o sistema está apresentando instabilidade desde a manhã, com um pico de reclamação de usuários por volta das 14h15.

A principal reclamação dos usuários está relacionada com problemas ao realizar transferências e pagamentos instantâneos usando a plataforma. Maior parte das reclamações apontam para erros inesperados ao transferir valores entre contas.

Até o momento, o Banco Central ainda não se pronunciou sobre a instabilidade e nem quando o problema será resolvido.

