Dia dos Pais vai movimentar quase R$ 350 milhões em MS

Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15) pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF MS) e Sebrae MS, aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul vai movimentar R$ 349,88 milhões na economia do Estado.

Desse montante, R$ 148,30 milhões serão gastos com presentes e R$ 201,58 milhões com comemorações.

O levantamento, realizado em oito municípios do Estado (Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Coxim, Ladário, Ponta Porã e Três Lagoas), entre os dias 24 a 29 de junho, afirma que a compra de presentes e as comemorações poderão ser 7% menores em comparação ao ano passado. Entre os entrevistados, 50, 23% afirmam que vão presentear os pais ou alguma figura paterna.



O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, destaca que é importante o empresário ficar atento ao comportamento do consumidor. “A pesquisa mostra que 54% dos entrevistados buscam qualidade do produto, e 27% vão comprar o presente preferido do homenageado. Então, é o momento de atender esse cliente com assertividade desde o momento em que ele entra na sua loja até o pós-venda”, explica.



Entre os que vão presentear, as preferências são as roupas (42%), seguidas pelos perfumes/cosméticos (24%) e calçados (21%).

