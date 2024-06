Dia Livre de Impostos: Lojistas "pagam" por conscientização dos consumidores

Com a participação de 300 estabelecimentos e previsão de faturamento de R$ 10 milhões, o Dia Livre de Impostos, nesta quinta-feira (6), tem apoio de lojistas para a conscientização dos consumidores sobre as taxas tributárias.

O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande (CDL-CG), Adelaido Vila, reforça que quem está pagando é o lojista. "Eles estão tirando o imposto da peça e pagando o imposto para poder oferecer ao consumidor. Em muitos casos esse lojista esta tendo prejuízo, mas é a oportunidade que ele tem de ajudar na conscientização. As empresas participantes tem um compromisso social muito grande", elencou.

A ação da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL), tem por objetivo mostrar o quanto a carga tributária prejudica o poder de compra do consumidor, dificulta o desenvolvimento das empresas e afasta investidores.

A gerente da First Class Home Jéssica Ione, comentou que entraram na ação para conscientizar os conconsumidoro tanto que o imposto aumenta o valor do produto. "A taxa tributária que a gente paga em cima do produto é muito grande, é bom quando consumidor tem essa consciência para saber que não é o lojista cobrando esse valor.

Ainda falando sobre impostos, Jéssica comentou sobre o projeto que tramita no Congresso que taxa importações abaixo de US$ 50. "Penso que não vai interferir muito, porque essas compras feitas fora do Brasil, são produtos que muita vezes não se encontra aqui ou não são de fácil acesso, pode só dificultar para o consumidor".

Gerente da Mega Jeans, Kely Martins afirmou que a loja também entrou na ação do Dia Livre de Imposto para mostrar ao cliente os tributos que são pagos pelos lojistas.

Wanda Magalhães, proprietária da Loja Pelegrinnis, comentou sobre os valores "altíssimos" de tributos. "Os bens que compramos, mais de 60% é imposto, o seu produto, as vezes é menos da metade do valor que você está pagando. E mesmo cobrando absurdos de impostos, a gente não vê Governo Federal ou Estadual investimento da forma merecida, é importante que o consumidor veja isso, porque um cliente consciente, pode exercer melhor seus direitos", salientou.

Veja a taxa cobrada de impostos sobre alguns produtos:

Algumas lojas participantes, entre varejistas, shoppings e grandes redes são: 66 lojas Gazin, Escola Desafio Educacional, Yank, Beco Acessórios, Hering, lojas Alvorada, lojas Soldamaq, Óptica Neovisão, Cervejaria Prosa, Jati Vasos, Ótica Campo Grande, Big Phone, Stúdio Acqua Fitness, PantAgro, Pátio Central Shopping, Shopping Bosque dos Ipês, Ordini, Mega Jeans, Badulaque Centro, Safari Burguer, Anita Centro, JL Gold Joias, e Digital Net.

