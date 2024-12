Dólar atinge nova máxima histórica e chega aos R$ 6,07

O dólar fechou esta sexta-feira (6) em uma alta de 1%, atingindo uma nova máxima histórica e sendo vendido a R$ 6,07. Com isso, o dólar acumula uma alta de 1,18% na semana e um ganho de 25,12% no ano.

A alta do dólar é resultado da combinação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e do acordo entre Mercosul e União Europeia, firmado nesta sexta-feira durante a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada em Montevidéu, no Uruguai.

Segundo o Departamento do Trabalho americano, foram criadas 227 mil vagas de emprego em novembro no país, número maior que o esperado pelo mercado, que previa em torno de 200 mil.

Já no Uruguai, o anuncio do novo Acordo de Associação Mercosul-União Europeia coloca fim a mais de 20 anos de negociações, que conta com expectativas que fortaleça a relação entre os países dos dois blocos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também