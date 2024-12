Dólar atinge novo recorde e encerra o dia a R$ 6,08

O dólar encerrou esta segunda-feira (9) em alta, atingindo mais um recorde de valor nominal e foi negociado a R$ 6,08. O último recorde foi registrado na última sexta-feira (6), quando a moeda norte americana encerrou o dia R$ 6,07.

A nova alta surge em meio aos sinais de uma atividade ainda forte e de uma inflação elevada no Brasil, e com o mercado aguardando a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC), onde existe previsão de que haja um aumento da taxa básica de juros (Selic).

Com a nova alta, o dólar já acumula uma alta de 0,18% na semana, de 1,36% no mês e de 25,34% no ano.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, acompanhou o dólar e operou o dia em alta.

