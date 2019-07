Dólar cai a R$ 3,729, menor valor registrado em quase 5 meses

O dólar comercial fechou esta quinta-feira (18) em queda de 0,86%, passando para R$ 3,729, na venda. Esta é a menor cotação da moeda norte-americana em quase cinco meses, desde 20 de fevereiro, quando ficou em R$ 3,728. Hoje é o segundo dia seguido de desvalorização da moeda.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia em alta de 0,83%, marcando 104.716,59 pontos. Este é o maior nível desde a última quinta-feira (105.146,44 pontos). O valor do dólar divulgado diariamente nos meios de comunicação refere-se ao dólar comercial. Para turistas, o valor é sempre maior.

Na ausência de notícias ligadas às reformas no Brasil, no dia em que o Congresso inicia seu recesso, investidores se voltaram para o exterior, onde há cautela em torno da disputa comercial entre Estados Unidos e China.

As expectativas com relação ao corte de juros do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), no fim do mês, também seguem no radar do mercado. A queda do dólar hoje se acentuou após comentários do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que fortaleceram expectativas de corte agressivo de juros no país.

Para Williams, autoridades precisam dar mais estímulos logo para lidar com a inflação baixa demais quando os juros estão perto de zero e não podem esperar que um desastre econômico se desenrole. Juros mais baixos tendem a atrair para outros países, como o Brasil, recursos hoje investidos nos EUA.

