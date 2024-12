Dólar chega próximo dos R$ 6,20, mas fecha o dia sendo negociado a R$ 6,09

Após ter alcançado um novo recorde nesta terça-feira (17), sendo negociado a R$ 6,20, o dólar fechou o dia se aproximando da estabilidade, sendo negociado a R$ 6,09 após leilões de dólares promovidos pelo Banco Central (BC).

A oscilação na moera ao longo do dia teve como principal influenciador o risco fiscal brasileiro, com o mercado reagindo à fala do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que os deputados vão começar a analisar ainda nesta terça o pacote de corte de gastos do governo.

O pacote fiscal conta com um projeto de lei (PL), um Projeto de Lei Complementar (PLP) e uma proposta de emenda à Constituição (PEC), com previsão, por parte da equipe econômica do governo, de economizar aproximadamente R$ 70 bilhões nos próximos dois anos.

Apesar dos problemas enfrentados, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operava em alta de 0,80%, aos 124.543,04 pontos.

