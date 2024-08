Dólar encerra a semana em queda a R$ 5,46

O dólar encerrou esta sexta-feira (16) em queda, com um recuo de 0,30%, ficando a R$ 5,467. Com isso, a semana se encerra com a moeda norte americana apresentando uma baixa de 0,87% ante o Real.

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, encerrou uma sequência de oito pregões consecutivos em alta, com recuo de 0,21% nesta sexta-feira.

Apesar do resultado de hoje, o índice de referência do mercado acumula uma alta de 2,5% na semana.

