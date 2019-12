Dólar encerra estável nesta semana

O dólar comercial terminou a terceira semana de dezembro estável em R$4,09 para a compra ou venda da moeda norte-americana.

No intraday, variação durante o dia, o dólar comercial começou em R$4,063, e logo teve a queda para R$4,061. Com o decorrer do dia, o valor foi se valorizando até atingir a máxima de R$4,097. Após o pico, houve uma desvalorização e encerrou em R$4,094.

Assim, apresentando uma variação no intraday, um crescimento de 0,79%.

A baixa variação é um resultado positivo, se comparada com a máxima que o dólar atingiu na história do real no final do mês passado.

Apesar de divergir na maioria das vezes, o dólar turismo, aquele que as pessoas que viajam para os Estados Unidos compram nas casas de câmbio, também terminou a semana em R$4,09.

