Dólar fecha a R$ 4,142

A moeda do dólar comercial encerrou esta segunda-feira (11) na bolsa de valores em R$ 4,142.

Durante o decorrer do dia, a máxima foi de R$4,1676, não muito a cima do valor inicial, e teve a mínima de R$4,1365.

O dólar começou o dia em R$ 4,142, assim, com uma variação tímida de -0,614%.

Apesar da recente queda no valor do dólar que aconteceu no final do mês passado, existe uma crescente de 103,70% no seu valor desde o início do mês de novembro.

