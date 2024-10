Dólar fecha em R$ 5,58 e tem maior patamar em quase um mês

O dólar fechou a sessão desta quarta-feira (9), em alta, conforme investidores repercutiam os novos dados de inflação do Brasil, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e seguiam atentos ao noticiário envolvendo a China.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em queda, ficando abaixo dos 130 mil pontos pela primeira vez em dois meses.

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) subiu 0,44% em setembro, levemente abaixo das expectativas do mercado financeiro, de alta de 0,46%. A alta foi puxada pela disparada da energia elétrica residencial.

A conta de luz ficou mais cara no mês passado por conta da mudança da bandeira tarifária, que passou de verde para vermelha patamar 1, adicionando uma cobrança a mais de R$ 4,46 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos pelas famílias.

A bandeira vermelha foi ativada como consequência das secas que atingem o país e encarecem a produção de energia pelas hidrelétricas. A estiagem também impactou na produção e nos preços dos alimentos, com destaque para as frutas cítricas e carnes.

No exterior, o foco fica com a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Investidores também seguem cautelosos com a guerra no Oriente Médio e com notícias vindas da China.

