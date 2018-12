Dólar sobe 16,9% durante 2018

Saiba Mais Economia Dólar tem baixa de 0,7%

O dólar fechou o ano com valorização. A moeda norte-americana encerrou 2018 sendo vendida a R$ 3,876, com valorização acumulada de 16,9% em relação ao fim de 2017.

Na sessão desta sexta-feira (28), o dólar fechou em queda de 0,48%, na menor cotação desde 20 de dezembro. Ao longo do primeiro semestre, o dólar operou relativamente estável em relação ao fim do ano passado.

A partir do agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, a moeda norte-americana passou a subir na metade de maio. A alta intensificou-se durante a greve dos caminhoneiros. Após o fim da paralisação, foi registrado um pequena trégua, mas voltou a subir em meio às tensões da corrida eleitoral.

Em 13 de setembro, o dólar comercial fechou vendido a R$ 4,196, a maior cotação desde o início do Plano Real Depois do resultado das eleições, a moeda aproximou-se de R$ 3,70, mas voltou a subir nos dois últimos meses do ano por causa de turbulências no mercado norte-americano.

