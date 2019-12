Redução do Selic dará impulso na economia, afirma Banco Central

A economia brasileira ganhou “impulso”, de acordo com a ata da Diretoria do Banco Central publicada nesta terça-feira (17), referente a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que decidiu reduzir a taxa básica de juros, Selic, em 0,5 ponto percentual para 4,5% ao ano

De acordo com a publicação os semestres seguintes devem apresentar alguma aceleração do crescimento econômico: "Aceleração que deve ser reforçada pelos estímulos decorrentes da liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-Pasep), com impacto mais concentrado no último trimestre de 2019”, segundo o texto.

Desconsiderando o FGTS e PIS/Pasep, a expectativa é por um ritmo gradual de crescimento da economia.

O governo calcula que somente a liberação dos saques do FGTS deve resultar na liberação de cerca de US$9,8 bilhões na economia até o fim do ano.

“Os membros do Copom julgam que as transformações do mercado de crédito e capitais tendem a aumentar a potência da política monetária”, diz o BC.

Na ata, o comitê acrescentou que os últimos dados da atividade econômica e a maior eficiência do mercado de crédito e capitais podem resultar em uma redução da ociosidade do setor produtivo “mais rápida do que antevisto e, com isso, produzir pressão altista na inflação”. Por outro lado, destacou que a ociosidade da atividade produtiva ainda é elevada.

Deixe seu Comentário

Leia Também