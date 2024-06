Empresários da Capital esperam vender até 30% com o Dia dos Namorados

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) com empresários da Capital revelou que a maioria espera vender de 10% a 30% a mais do que nos dias comuns com as comemorações do Dia dos Namorados.

Conforme o levantamento, feito com 104 empresários da Capital ligados aos setores de vestuário, perfumaria, eletrônicos, floricultura, gastronomia e serviços, 32% dos empresários acreditam que podem superar o movimento em mais de 10%; 30% dos respondentes acreditam que venderão entre 11% e 20% a mais; 7% esperam faturar acima de 21% em 2024, ou seja, 70% dos entrevistados esperam superar as vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.



Para 24,53% dos empresários, o movimento será igual a 2023. E 5,66% responderam que as vendas devem ser menores este ano.



Os consumidores devem gastar entre R$51 e R$100 avaliaram 44,23% dos entrevistados. Já 38,46% dos empresários esperam vender entre R$101 e R$200.



Para cerca de 11%, o valor médio do presente deve ultrapassar os R$ 200. E para um pequeno grupo de quase 5% dos entrevistados, a expectativa é que os consumidores gastem em torno de R$ 50.



O presidente da ACICG, Renato Paniago, destaca os principais tipos de presentes vendidos para celebrar o Dia dos Namorados. “Itens de perfumaria e cosméticos, acessórios, vestuário, calçados e flores são muito procurados nessa data, mas além do varejo, serviços de alimentação também ganham maior movimento, principalmente bares e restaurantes, que são a escolha de muitos casais para comemorar”, explica.





