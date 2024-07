Empresários da Capital têm recuo no índice de confiança em julho, aponta CNC

Neste mês de julho o empresário do comércio de Campo Grande está menos confiante que no mês anterior, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), apurado pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A confiança do empresário caiu de 108 pontos em junho, para 106,6. "Apesar de uma leve queda na confiança, estamos em um semestre mais favorável, o segundo semestre geralmente é melhor para o comércio, estamos nos aproximando do Dia dos Pais, e na sequência vem o Dia das Crianças e Black Friday que são datas bastante aguardadas. Esperamos que elas reflitam positivamente para o empresário", diz a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira. "Além disso, somente agora que o setor se recuperou e retomou o nível de emprego pré-pandemia da covid-19, conforme divulgou o IBGE, na semana passada."

A economista lembra, ainda que a última pesquisa da CNC mostra aumento na intenção de consumo das famílias. "São perspectivas que apontam um semestre mais favorável para o setor".

Dentre os empresários ouvidos pela CNC, 65% afirmam que a expectativa para a economia brasileira é que ela melhore e, 76,6% dos entrevistados acreditam que o cenário para o comércio também será mais positivo.

