Empresas tem até sexta-feira para pagarem a segunda parcela do 13º

O tão esperado 13º salário, um dos principais benefícios trabalhistas brasileiros, deve ser depositado na conta dos trabalhadores que tem direito até a próxima sexta-feira (20), data limite para o pagamento conforme a legislação brasileira.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a expectativa é que o benefício injetará R$ 321,4 bilhões na economia neste ano.

Essa data, no entanto, vale apenar para os trabalhadores na ativa, já que o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi antecipado, com a primeira parcela sendo paga entre 24 de abril a 8 de maio e a segunda de 24 de maio a 7 de junho.

Vale lembrar que o décimo terceiro salário só será pago integralmente para quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa, ou seja, quem trabalha há menos de um ano receberá um valor menor, proporcional ao tempo trabalhado.

