Expectativa de inflação para 2024 é reduzida para 4,63%

Foi divulgado nesta segunda-feira (25) o Boletim Focus, que mostrou que a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é considerado a inflação oficial do país, é que ele encerre o ano em 4,63%.

O Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central (BC), havia projetado na semana passada uma inflação de 4,64% para este ano. Há quatro meses atrás, era esperada uma inflação de 4,55% em 2024.

O boletim Focus projeta um IPCA de 4,34% em 2025 e de 3,78% em 2026.

A estimativa para a inflação neste ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, que foi definida em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Para cumprir com essa meta, o Banco Central adota como principal instrumento a taxa básica de juros (Selic), definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em 11,25%. O boletim mantém há 8 semanas a expectativa de que a Selic chegue a 11,75% ao final do ano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também