Exportações industriais registram em julho aumento de 23% em comparação a 2024

A receita com a exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançou, em julho, US$ 648,7 milhões, representando um crescimento de 10% em relação ao mesmo mês de 2024, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems. Este é o melhor resultado já registrado para o mês de julho na série histórica. No entanto, o dado mais relevante se refere ao acumulado do ano, que atingiu US$ 4,42 bilhões, refletindo um impressionante aumento de 23% quando comparado ao mesmo período de 2024.

De acordo com Ezequiel Resende, economista-chefe da Fiems, esse crescimento expressivo representa o maior valor já alcançado nas exportações industriais do Estado no intervalo de janeiro a julho. "Esse resultado é reflexo de um desempenho robusto da indústria, especialmente em segmentos-chave, que contribuíram de forma significativa para esse aumento nas receitas externas", afirmou Resende.

Participação da Indústria nas Exportações

Em julho, a indústria foi responsável por 65% da receita total de exportação de Mato Grosso do Sul. No acumulado de 2025, esse número subiu para 70%, evidenciando a crescente importância do setor industrial para a economia do Estado e o seu papel central no comércio internacional.

Principais Segmentos Industriais que Impulsionaram as Exportações

Entre os setores industriais com maior participação nas exportações, destacam-se os segmentos de Celulose e Papel, Complexo Frigorífico e Óleos Vegetais, que juntos representaram 81% das exportações totais de janeiro a julho de 2025.

Celulose e Papel: Este grupo gerou uma receita de US$ 1,9 bilhão, sendo a pasta química de madeira o principal produto exportado. Os principais destinos foram China, Itália, Holanda, Turquia e Estados Unidos.

Complexo Frigorífico: Com um total de US$ 1,2 bilhão, esse segmento se destacou pela exportação de carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino, além de peito de frango desossado e congelado. Os principais mercados foram China, Estados Unidos, Chile, México e Japão.

Óleos Vegetais e Produtos Derivados: Com uma receita de US$ 337,4 milhões, os produtos mais exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets de soja, além de óleo de soja bruto. Os principais destinos foram Holanda, Indonésia, Índia, Polônia e Espanha.

Perspectivas para o Futuro

O crescimento de 23% nas exportações industriais de Mato Grosso do Sul no acumulado de 2025 reafirma o potencial do Estado como um polo industrial forte e competitivo. O bom desempenho de segmentos como celulose, carnes e óleos vegetais, aliado a uma maior participação da indústria nas exportações, coloca MS em um caminho promissor para manter a tendência de crescimento no restante do ano.

