Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Febraban alerta sobre golpe do falso gerente

Criminosos fazem parecer que ligaÃ§Ã£o foi feita pelo banco do cliente

06 marÃ§o 2026 - 13h55Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil

Clientes de bancos devem ficar atentos a um novo golpe que vem ocorrendo por telefone, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os criminosos ligam para os clientes e se passam por falsos gerentes de instituições financeiras.

Eles pedem senhas e outros dados bancários para dar o golpe. Geralmente, o golpista mascara o número de origem da ligação, fazendo parecer que a chamada é feita do próprio banco ou agência do cliente.

Ao fingir ser funcionário do banco, ele alega que foram feitos descontos indevidos na conta-corrente do cliente ou que o cartão foi clonado. Alegam que há necessidade de fazer atualização de segurança. Quando o cliente passa os dados e senhas aos criminosos, essas informações são usadas para o golpe.

A instituição alerta que nenhum funcionário de banco liga para clientes a fim de pedir dados financeiros. Por isso, ao receber uma ligação desse tipo, o cliente deve desligar o telefone. E, caso tenha dúvidas, ele mesmo deve procurar os canais oficiais do banco.

“Nenhum gerente ou funcionário de banco pede senhas, dados financeiros e muito menos que ele faça uma transação bancária para resolver supostos problemas na conta. Se receber este tipo de contato, encerre-o na hora. Se tiver dúvidas, contate os canais oficiais do banco”, disse Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.

Segundo a Febraban, o cliente deve estar sempre alerta, porque os bancos nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança, pagamentos ou estornos de transações.

Além disso, a entidade orienta que senhas pessoais, códigos ou tokens são de uso pessoal, intransferível e exclusivo do cliente e não devem ser compartilhados com outras pessoas. Essas informações nunca devem ser digitadas ou fornecidas durante uma ligação ou em mensagens de e-mails ou links.

Caso tenha sido vítima de algum crime, o cliente deve notificar imediatamente o seu banco para que medidas de segurança sejam adotadas, como o bloqueio do aplicativo ou de sua senha de acesso. Também é importante registrar um boletim de ocorrência.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Dia Internacional da Mulher é celebrado neste domingo (8)
Economia
PreÃ§os de flores e serviÃ§os de beleza variam atÃ© 214% para o Dia da Mulher, aponta Procon-MS
Carteira de trabalho digital e física
Economia
Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado
Flores estão entre alguns dos preços com mais variações
Economia
PreÃ§os de flores e procedimentos de beleza variam mais de 200% em Campo Grande
PGR defende arquivamento de inquérito contra Elon Musk
Economia
PGR defende arquivamento de inquÃ©rito contra Elon Musk
carteira clt
Economia
Brasil tem saldo positivo de 112,3 mil postos de trabalho em janeiro
Atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Economia
Conflito nÃ£o deve impactar a economia brasileira imediatamente, diz Haddad
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Economia
Acordo MercosulUE avanÃ§a e serÃ¡ analisado na CRE do Senado na quarta-feira (4)
Economia teve bons resultados em fevereiro
Economia
Estimativas do mercado para inflaÃ§Ã£o e PIB ficam estÃ¡veis
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Economia
Compra de bens durÃ¡veis puxa alta do consumo em fevereiro

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs