Frigorifico antecipa férias coletivas devido aumento da pandemia em Rochedo

O Frigorífico Naturafrig Alimentos irá antecipar férias coletivas de funcionários da unidade de Rochedo, devido ao aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19) no município. A suspensão das atividades terá início partir dessa segunda-feira (29) e, a princípio, será pelo período de 15 dias.

A cidade já registrou 29 casos da Covid-19, sendo que 10 desses, foram contabilizados nas últimas 24h. Conforme a empresa a medida busca assegurar a saúde dos seus colaboradores e, consequentemente, familiares e a sociedade Rochedense.

“A empresa sempre esteve e continua no controle da situação. As medidas para a contenção, em especial a suspensão das atividades, se deu por decisão preventiva interna, e não por determinação de qualquer órgão. A direção entende que momento exige união de todos em prol da saúde das pessoas e da segurança dos produtos”, explicou por meio de nota à imprensa.

Ainda conforme o documento, os procedimentos preventivos da unidade de Rochedo possuem validação da Vigilância Sanitária do município e ainda do Ministério da Economia. O sindicato dos trabalhadores faz parte do comitê interno de prevenção, portanto a entidade participa das decisões e fiscaliza in loco todas as ações implementadas.

Aos pecuaristas, a empresa informa que setor de compra de gado da empresa está realocando todos os animais adquiridos para as unidades de Nova Andradina/MS e Pirapozinho/SP.

Retorno das atividades

No retorno das atividades, a empresa realizará teste em 100% dos colaboradores, a fim, sempre, de garantir a saúde dos nossos colaboradores e da sociedade de Rochedo e região.

