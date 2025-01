Gol e Azul, primeiro passo para criar mega companhia aérea

Pedro Molina, com informações da CNN atualizado em 15/01/2025 às 19h53

O grupo Abra, controlador da Gol e da Avianca, assinou um memorando de entendimento para união dos negócios com a companhia aérea Azul, com o objetivo de “explorar uma combinação de negócios no Brasil”.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela Gol e detalha que o acordo não vinculante tem “objetivo de explorar uma combinação de negócios no Brasil”. Apesar de ter anunciado a assinatura do documento, a Gol não faz parte do acordo.

Segundo o comunicado, o acordo é apenas uma “fase inicial de um processo de negociação entre a Abra e a Azul para explorar a viabilidade de uma possível transação”, e “não tem impacto na estratégia, na condução dos negócios ou nas operações rotineiras da Gol”.

A Gol ainda cita que continua tendo como foco “concluir as etapas restantes dos seus procedimentos do Chapter 11 [equivalente de uma recuperação judicial nos Estados Unidos] em andamento”.

No caso da transação se concretizar, as empresas seguem mantendo suas marcas e certificados operacionais de forma independente, ou seja, tanto a Azul quanto a Gol continuariam existindo no mercado aéreo brasileiro.

O acordo, no entanto, depende da concretização do plano de reorganização apresentado no processo de recuperação judicial da Gol nos EUA.

A Azul citou, em nota, que devido ao fato das duas empresas terem quase 90% de rotas complementares no Brasil, o plano colocaria o Brasil “em um nível maior de força global em um setor altamente globalizado”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também