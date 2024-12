Governo Federal divulga calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025; confira

Carla Andréa, com g1

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (18), o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2025, referente ao ano-base 2023.

A decisão foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os pagamentos começarão em 17 de fevereiro de 2025, com os beneficiários nascidos em janeiro, e se estenderão até 29 de dezembro do mesmo ano.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para cerca de 25,8 milhões de trabalhadores. O valor do abono será proporcional ao tempo de serviço no ano-base. Para quem trabalhou o ano inteiro, o valor será de um salário-mínimo. Já para quem trabalhou menos de 12 meses, o valor será proporcional aos meses trabalhados.

O abono salarial, é destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem a uma série de requisitos.

Entre as condições estão ter trabalhado por pelo menos 30 dias durante o ano-base, recebido até dois salários-mínimos mensais e estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa atender aos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS por pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS/Pasep;

Receber até dois salários-mínimos de remuneração média mensal;

Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base (2023);

Ter os dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial;

Quem não tem direito ao Abono

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica;

Como consultar o benefício

Os trabalhadores podem consultar sua situação por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para dispositivos móveis. Para isso, basta acessar o app com CPF e senha do portal Gov.br, clicar em “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”.

Para trabalhadores da iniciativa privada, também é possível consultar nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Formas de pagamento

O pagamento do PIS será feito pela Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com conta corrente ou poupança na Caixa receberão o abono de forma automática.

Também é possível receber via Poupança Social Digital, utilizando o Caixa Tem.

Para os servidores públicos, o pagamento do Pasep será realizado pelo Banco do Brasil, com depósitos feitos prioritariamente em conta bancária, por TED, PIX ou diretamente nas agências.

O pagamento estará disponível até 29 de dezembro de 2025, de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário, conforme o calendário oficial.

O trabalhador que tiver dúvidas sobre o benefício pode entrar em contato com o Ministério do Trabalho pelo telefone 158 ou pelo e-mail [email protected] (substituindo "UF" pela sigla do estado).

O saque pode ser feito com o cartão social ou mediante apresentação de documento de identificação nas agências da Caixa Econômica Federal.

