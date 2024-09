Governo quer substituir o saque-aniversário do FGTS por novo modelo

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o governo federal enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para extinguir o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e criar um novo modelo de crédito consignado.

A modalidade de saque-aniversário do FGTS, implementada em 2020, permite ao trabalhador sacar anualmente, durante o mês de seu aniversário, parte do saldo de das contas ativas e inativas.

Segundo o ministro, que anunciou a novidade durante cerimônia em comemoração aos 58 anos do FGTS, a mudança permitirá que o trabalhador use seu FGTS como garantia na aquisição de crédito consignado em caso de demissão, mas apenas nessas circunstâncias.

Os empregados também poderão escolher a instituição financeira que oferecer as melhores taxas, sem a necessidade de convenções entre empresas e instituições financeiras.

"Estamos dialogando primeiro dentro do governo e, agora, queremos debater com o Congresso para aprovar uma proposta que garanta crédito acessível ao trabalhador, preservando a função do fundo como proteção em caso de desemprego", explicou o ministro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também