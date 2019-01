Guedes pede que novos presidentes de bancos façam “a coisa funcionar”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (7), aos novos presidentes de bancos que a tarefa deles será “fazer a coisa funcionar direito” e eliminar associações “perversas” como ocorreram nos últimos anos.

Durante a posse de Rubem Novaes, para o Banco do Brasil, Joaquim Levy no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de Pedro Guimarães na Caixa Econômica Federal, Guedes disse ainda que a posse dos novos presidentes dos bancos estatais marca um novo olhar sobre as atividades das instituições. “As instituições financeiras são como lubrificantes para o crescimento econômico que depende de crédito”, alertou.

Paulo Guedes reforçou a mensagem do presidente Jair Bolsonaro no início desta manhã, quando, por sua conta pessoal no Twitter, comemorou a abertura do que classifica como “caixa-preta” das instituições, como o BNDES. Segundo Guedes, operações danosas feitas no passado por meio desses bancos trouxeram fortes prejuízos para a população.

Deixe seu Comentário

Leia Também