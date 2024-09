Indústria cresce 3,4% em comparação mensal-anual em MS

Sarah Chaves, com informações da Semadesc

Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam um aumento de 3,4% na produção física da indústria de Mato Grosso do Sul em junho de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2023.

A média nacional de crescimento foi de 2,6%, deixando Mato Grosso do Sul na 9ª posição no ranking de crescimento entre os 17 estados brasileiros analisados. Ao todo, 16 registraram avanço nesse período de comparação.

O desempenho positivo do setor industrial de Mato Grosso do Sul em junho de 2024 foi impulsionado pelos resultados favoráveis na indústria de transformação 5,9%. Este cenário foi liderado pelo aumento de 9,8% na fabricação de produtos alimentícios.

Adicionalmente, houve progresso na produção de celulose, papel e produtos de papel, que registrou um acréscimo de 1,3% e a fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis também mostrou uma elevação, com um aumento de 5,9% na variação acumulada do ano, comparando-se ao mesmo período do ano anterior.

"Os números divulgados pela pesquisa industrial mensal demonstram que a política industrial adotada pelo Mato Grosso do Sul nos últimos anos tem apresentado resultados. O Mato Grosso do Sul se configura já entre 10 estados brasileiros em termos de industrialização, com um crescimento também forte de 3,4%", destacou o secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

Segundo ele, isso ocorre pela estratégia do Governo do Estado de fomentar o adensamento da cadeia produtiva, agregando valor aos produtos por meio de uma política de desenvolvimento industrial assertiva e inclusiva. "O Estado foca a captação de investimentos externos para o Mato Grosso do Sul baseado numa política de incentivo fiscal, em estrutura de ambiência de negócios favorável, onde existe um processo de atração de investimentos, mas também de implantação e acompanhamento desses empreendimentos", complementou.

"Uma das principais ações na política de desenvolvimento industrial, é que nós conseguimos fazer a agregação de valor às matérias primas locais. Os dados mostram isso e se configura na ampliação do setor de bioenergia, na expansão do setor de proteína animal. E aí nós estamos falando de um segmento que está desenvolvendo a suinocultura, avicultura e agora pisicultura de forma mais sustentável. Também é uma confirmação de agregação de valor na indústria de base florestal, que a produção de celulose. Então esse conjunto de atividades é que tem permitido ao Mato Grosso Sul se posicionar estrategicamente como um lugar atrativo para a indústria mas uma indústria que tem vantagens comparativas significativas", enfatiza Verruck.

No acumulado de janeiro a junho de 2024, houve uma variação de 0,32% no valor exportado da indústria de Transformação em relação ao mesmo período do ano passado.

De US$ 2,7 bilhões em 2023 pra US$ 4,1 bilhões em 2024. Entre os 5 principais produtos exportados entra: ‘Celulose’, ‘Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada’, ‘Farelos de soja’,’Açúcares e melaços’ e ‘Gorduras e óleos vegetais’.

A indústria Extrativa seguiu a mesma tendência positiva, com uma alta percentual de 17,89% totalizando US$ 178,2 milhões., o destaque se dá pelo produto ‘Minério de ferro e seus concentrados’.

