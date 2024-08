Indústrias movimentam a economia e são responsáveis por 80% das exportações da Capital

Prestes a completar 125 anos, Campo Grande é uma das cidades que mais faz exportação em Mato Grosso do Sul. Cerca de 80% deste total é proveniente das grandes fábricas localizadas na Capital, que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos campo-grandenses e manter esse ar interiorano na cidade.

As vendas para fora do País movimentaram US$ 411,6 milhões na economia local em 2023. O setor frigorífico é responsável por boa parte das negociações internacionais da indústria, onde a exportação da carne bovina congelada chega a 48%, movimentando US$ 198,0 milhões, enquanto a carne bovina resfriada, responde por 25%, o equivalente a US$ 103,0 milhões.

A tendência é que as exportações se fortaleçam ainda mais na Capital, já que a JBS anunciou que vai dobrar a capacidade de produção e os empregos na unidade Campo Grande II, a tornando a maior planta de carne bovina de toda a América Latina e uma das três maiores da companhia no mundo. A expectativa se deve a habilitações para começar a exportar também para China.

Gerente industrial da JBS, Vinícius Capistrano, explica que a unidade da Capital é a maior em número de habilitações para exportação. “Hoje exportamos para os principais mercados de carne bovina do mundo. A habilitação para o mercado chinês é um marco importante, já que é um dos maiores importadores”, ressaltou.

O planejamento é que, em um ano, o volume processado diariamente na fábrica passe dos atuais 2,2 mil para 4,4 mil animais, e a força de trabalho salte de 2,3 mil trabalhadores para 4,6 mil. Para isso, serão investidos R$ 150 milhões.

A unidade, construída em 2007 e adquirida pela JBS três anos depois, produz 440 toneladas de carne e 2,4 milhões de hambúrgueres (136 toneladas) por dia. Além de abastecer o mercado interno e exportar para a China, está apta a fornecer para Estados Unidos, União Europeia, Argentina, Chile, Emirados Árabes Unidos, Argélia e Egito, entre outros.

Além de movimentar a economia através das negociações, as industrias ajudam ainda com a geração de emprego para a população campo-grandense. Hoje, cerca de 41.387 trabalhadores estão empregados, sendo responsável por 17% das vagas formais no município e contribuindo com 26% da força de trabalho da indústria estadual, com média salarial de R$ 3.033.

