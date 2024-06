Inflação deve ser de 3,88% em 2024

O mais recente boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central (BC), apontou para a expectativa que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechará 2024 em 3,88%.

A estimativa para este ano ainda está dentro do intervalo de meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Essa é a quarta vez seguida que o mercado financeiro eleva a previsão da inflação para este ano. O boletim traz as previsões de economistas e analistas de mercado financeiro consultados pelo BC.

Além do IPCA, o Focus também trouxe uma previsão da taxa básica de juros, a Selic, para este ano de 10,25%. Ela atualmente está em 10,5%.

