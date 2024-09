Litro do etanol comum varia até 14,17% em postos de Campo Grande

O litro do etanol comum, no mês de setembro, apresentou variação de até 14,17% entre os combustíveis pesquisados pelo Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), em Campo Grande.

Equipes da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) visitaram, entre os dias 16 e 17 de setembro, 14 postos de combustíveis. Nove produtos tiveram o preço registrado no levantamento.

A maior variação considera pagamentos no cartão de crédito, onde o litro do etanol comum pode ser encontrado por R$ 3,67 no Jardim Leblon e R$ 4,19 no Jardim Vera Cruz. Já na opção dinheiro e cartão débito, o preço médio do produto é de R$ 3,77.

Em relação a gasolina, a diferença nas bombas pode chegar a 12,32%. Isso se o consumidor optar pela versão aditivada do produto e o pagamento com cartão de crédito. Nesse cenário, o valor do litro do combustível varia de R$ 5,67 no Jardim Leblon a R$ 6,37 no Giocondo Orsi. No caso da gasolina comum, as médias são de R$ 5,74 no dinheiro ou débito e R$ 5,89 no crédito.

Postos ainda apresentam variação de até 5,09% no litro do Diesel S10, com sua versão comum oscilando entre R$ 5,89 e R$ 6,19, enquanto a aditivada tem o litro comercializado de R$ 5,99 a R$ 6,19. Em contrapartida, o GNV (Gás Natural Veicular) mantém média de R$ 4,63 em todas as formas de pagamento do metro cúbico abastecido.

Comparativo

Ao se comparar os valores praticados em julho e setembro, a pesquisa revelou alta de 7,67% no metro cúbico do GNV. Nos postos, o combustível foi reajustado de R$ 4,30 para R$ 4,63.

O Diesel S10 também apresentou variações de até 0,51% nos meses monitorados, ante quedas de 0,17% na gasolina comum e 0,26% no etanol comum, quando considerados pagamentos em dinheiro ou cartão de débito.

A pesquisa completa e o comparativo dos últimos levantamentos estão disponíveis no site do Procon/MS.

