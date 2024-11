Lula deve encaminhar novos nomes para diretoria do BC na próxima semana

O Banco Central (BC) informou, na tarde desta sexta-feira (29), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá encaminhar na próxima semana uma mensagem ao Senado Federal com a indicação dos três novos diretores da instituição.

Com Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, sendo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, ele irá assumir a presidência do BC a partir do ano que vem, e deixará sua vaga na Diretoria de Política Monetária.

Os indicados ainda precisam ser sabatinados pela CAE e ter seus nomes aprovados pelo colegiado e pelo plenário do Senado, e caso aso as indicações sejam aprovadas ainda neste ano, os indicados passarão a exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil a partir de 1° de janeiro de 2025.

Confira os indicados e quem eles substituirão:

- Izabela Correa, na vaga de Carolina de Assis Barros (Diretora de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta)

- Gilneu Vivan, na vaga de Otávio Damaso (Diretoria de Regulação)

- Nilton David, na vaga de Gabriel Galípolo (Diretoria de Política Monetária)

