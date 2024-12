Lula encaminha novos nomes para a diretoria do BC ao Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou, na noite desta terça-feira (3), os nomes dos três indicados para assumir as vagas na diretoria do Banco Central (BC) ao Senado Federal, que deverão ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

Com isso, Lula já terá indicado sete dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom), que é responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic. Caso os nomes sejam aprovados, apenas dois diretores indicados durante o governo de Jair Bolsonaro permanecerão no Comitê.

Agora, eles precisarão ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), bem como ter os nomes aprovados pelo colegiado e pelo plenário do Senado. Se espera que eles sejam sabatinados na próxima quarta-feira (11).

Caso os nomes sejam aprovados, eles passarão a exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil a partir de 1° de janeiro de 2025.

Confira os indicados e quem eles substituirão:

- Izabela Correa, na vaga de Carolina de Assis Barros (Diretora de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta)

- Gilneu Vivan, na vaga de Otávio Damaso (Diretoria de Regulação)

- Nilton David, na vaga de Gabriel Galípolo (Diretoria de Política Monetária)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também