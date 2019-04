Mega-Sena pode pagar R$ 52 milhões nesta quarta

O concurso 2143 da Mega-Sena poderá pagar R$ 52 milhões nesta quarta-feira (17) para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte que está estacionado na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em todo o país ou pela internet . A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Segundo informações da CEF, a probabilidade de ganhar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas. O tipo de aposta realizada também influencia diretamente no resultado.

Para a aposta mínima de seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a instituição financeira.

Já para uma aposta com 15 dezenas, número máximo custando R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a CEF.

Deixe seu Comentário

Leia Também