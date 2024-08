Mercado prevê inflação de 4,22% para 2024

O mais recente Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Banco Central (BC), mostrou que a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, é de mais um aumento, passando dos 4,2% para 4,22% em 2024.

Apesar do aumento para a expectativa deste ano, a projeção para 2025 apresentou queda, passando de 3,97% no boletim da semana passada, para 3,91% na publicação de hoje. Para 2026, ainda se manteve a projeção de 3,6%.

O mercado financeiro melhorou as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, que passou de 2,2% para 2,23%. A previsão para 2025 está em 1,89%, abaixo dos 1,92% projetados há uma semana.

