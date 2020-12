Nascidos em julho recebem parcela do ciclo 5 do auxílio emergencial

Cerca 3,4 milhões de brasileiros nascidos em julho recebem nesta quarta-feira (2), mais uma parcela do auxílio emergencial extensão no cilo 5 da Caixa Econômica Federal.

.Serão liberados R$ 1,2 bilhão para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, do total, 176,8 mil receberão R$ 117,2 milhões referentes a parcela do auxílio emergencial regular, no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família). Os demais, 3,2 milhões, serão contemplados com parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família), num total de R$ 1,1 bilhão.

A partir de hoje, os recursos estarão disponíveis na poupança social digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, enquanto saques e transferências para quem recebe o crédito hoje, serão liberados a partir do dia 15 de janeiro.

A partir dessa data, o beneficiário poderá retirar o auxílio emergencial no caixa eletrônico, nas agências da Caixa ou lotéricas ou usar o aplicativo Caixa Tem para transferir o dinheiro da poupança digital para contas em outros bancos, sem o pagamento de tarifas.

