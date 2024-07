Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (8), uma série de novos aumentos nos preços da gasolina, que verá alta de 7,12%, e do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, que deverá ficar 9,81% mais caro. Os novos valores valem para as distribuidoras

Com isso, o litro da gasolina vai de R$ 2,81 para R$ 3,01, um aumento de R$ 0,20 no preço, enquanto o litro do gás de cozinha de 13kg vai passar de R$ 31,60 a R$ 34,70, uma alta de R$ 3,10.

Os novos preços devem entrar em vigor a partir desta terça-feira (9).

