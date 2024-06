Petrobras anuncia redução de 7,6% no preço de venda do querosene de aviação

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (3), uma redução de 7,6% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, valor que corresponde a R$ 0,31/litro. O novo preço já está valendo.

"A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos", explicou a estatal em nota.

Com a medida, o combustível acumula uma queda de 8,8% no preço durante 2024. Em relação a dezembro de 2022, a queda no valor já é de 26,7%, ou R$ 1,35/litro.

Esse é o primeiro reajuste de preço do combustível após a nomeação de Magda Chambriard como presidente da Petrobras. Ela assume o cargo deixado por Jean Paul Prates.

