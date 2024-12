PIB de MS em 2025 deve ser de R$ 227 bilhões, crescimento de 6,86%

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul deve crescer 6,86% no próximo ano, chegando na marca de R$ 227,8 bilhões.

Essa previsão foi feita com base nos dados históricos de crescimento e nas projeções futuras, levando em conta as tendências observadas nos anos anteriores e as expectativas de variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O relatório também detalha que a previsão é que neste ano o PIB feche em R$ 190,4 bilhões, aumento de 4,65%, além de apontar que, nos últimos seis anos, o PIB dobrou no Estado, alavancado pela revolução do agronegócio, agroindustrialização e a chegada de grandes empresas.

O governador Eduardo Riedel comemorou essa previsão de aumento no PIB, que fica acima da média nacional. "O Mato Grosso do Sul vive um ambiente de desenvolvimento e prosperidade, fruto de um trabalho feito com afinco para criação de todo um arcabouço jurídico, fiscal, econômico, ambiental, social, etc, que nos permite experimentar de um crescimento muito acima da média nacional", destacou.

De acordo com o secretário de Estado Jaime Verruck, o Estado tem consolidado sua posição como um polo estratégico de desenvolvimento econômico, atraindo investimentos em setores de importância para a economia sul-mato-grossense.

“Isso é apenas um reflexo daquilo que está acontecendo no Estado todo. Diversificação da base produtiva, expansão de área cultivada, novas indústrias sendo montadas, processo de qualificação profissional muito acentuado para ser reconhecido pela secretaria de educação, a agricultura familiar, a gente também fez um recorde de captação de recursos no Pronaf [Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar] programa de financiamento para a agricultura familiar, 100% do FCO [Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste] alocado para o Estado, mais de 2,4 bilhões”, avaliou Verruck.

A coordenadora de Estatística e Economia da Semadesc, Bruna Dias, destacou que o ciclo de investimentos e a expansão da agroindústria têm gerado impactos significativos no mercado de trabalho, e que esse padrão deve voltar a se repetir.

“Os indicadores mostram que devemos comemorar. O desemprego é de 3,4% no Estado, taxa de pobreza em 2%. Investimento em produtos de escala de estado com mais 20% de investimento público. Então, os indicadores são extremamente favoráveis para a economia do Estado e para a sociedade do estado. Então, a nossa Secretaria está comemorando esse final de ano pelos indicadores positivos”, destacou.

