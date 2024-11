PIX terá nova funcionalidade para rastrear e bloquear valores resultantes de fraudes

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou uma nova funcionalidade ao PIX, que permitirá rastrear, bloquear e restituir valores envolvidos em fraudes, garantindo mais segurança ao sistema de pagamento e facilitando a devolução de valores às vítimas de golpes.

A inovação, anunciada por Campos Neto durante evento em São Paulo que lançava a função “Pix por aproximação”, faz parte de uma série de medidas que visa fortalecer a proteção dos usuários do sistema.

“Através do nosso banco de dados, e com outras ferramentas, incluindo inteligência artificial, a gente começa a identificar padrões de fraude. Temos como identificar esses padrões de tal forma que a gente poderá antecipá-los“, explicou.

O presidente do BC ainda apontou para a necessidade do endurecimento dos critérios para abertura de contas bancárias como forma de se combater e reduzir a criminalidade e a criação de contas laranjas, também conhecidas como “contas fantasmas”.

“No mundo ideal em que não existe conta fantasma e todas as contas são das pessoas, a criminalidade vai quase a zero porque seu eu for fazer alguma coisa vou precisar transferir para minha própria conta“, ressaltou Campos Neto.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também