Preço do gás de cozinha fica mais caro a partir deste domingo

Em um pronunciamento oficial, a Petrobras anunciou o reajuste no preço do gás de cozinha, nesta sexta-feira (3). O valor vai subir em 3,43% no bolso do consumidor e pode chegar até R$ 100,00.

Segundo informações do site Poder 360, o botijão de gás será repassado às distribuidoras por R$ 26,20. O valor não inclui tributos e o novo preço entrará em vigor a partir deste domingo (5).

O último reajuste de preço do gás de cozinha havia sido feito em fevereiro deste ano, quando custava R$ 25,33 para as distribuidoras.

O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) afirmou na sexta-feira (3), por meio de nota, que o repasse às distribuidoras irá variar entre 3,3% e 3,6%, dependendo do polo de suprimento.

