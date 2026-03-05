Preços de flores e serviços de beleza variam até 214% para o Dia da Mulher, aponta Procon-MS

Com a chegada do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), o Procon Mato Grosso do Sul divulgou pesquisa de preços sobre produtos e serviços de floriculturas e espaços de beleza em Campo Grande. O levantamento mostra que os valores podem variar até 214% entre os estabelecimentos.

No setor de flores, o buquê simples com seis rosas nacionais apresentou a maior diferença: enquanto uma floricultura no Bairro Monte Castelo vende por R$ 70, no Jardim dos Estados o mesmo buquê chega a R$ 220, uma variação de 214,29%. Orquídeas tiveram preços entre R$ 59,90 e R$ 280, dependendo da espécie e da quantidade de hastes. Já os serviços de café da manhã tiveram preço médio de R$ 221,67. A pesquisa considerou cinco floriculturas e os valores podem variar conforme a demanda.

Nos espaços de beleza, o Procon-MS alerta para a necessidade de esclarecimentos prévios sobre riscos, contraindicações e cuidados pós-procedimento. Testes podem prevenir reações alérgicas, e materiais devem ser esterilizados e dentro da validade.

A pesquisa apontou que o corte de cabelo com finalização teve preço médio de R$ 168, com variação de até 200% entre os cinco estabelecimentos. A escova progressiva apresentou diferença de até 150%, enquanto esmaltação de mãos e pés variou entre R$ 55 e R$ 95. Serviços de mechas e coloração “morena iluminada” registraram oscilação de até 92,31%, com avaliação profissional determinando o preço final.

Orientações aos consumidores

De acordo com o Procon-MS, fatores como localização, estrutura, qualificação profissional, padrão de atendimento e serviços agregados influenciam diretamente o valor cobrado. A principal recomendação é pesquisar e comparar preços antes de contratar.

O órgão também orienta que registros de publicidade e conversas por aplicativos sejam arquivados, e que comprovantes de pagamento e nota fiscal sejam exigidos, garantindo direitos do consumidor e segurança na contratação dos serviços.

